Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за втягивания Киева в НАТО

Текст интервью опубликован на сайте МИД России.
«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявил Лавров.
17 декабря российское министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток.
21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. 23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на Восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.