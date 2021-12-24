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12:11 (мск), источник: Ведомости

Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за втягивания Киева в НАТО

Втягивание Украины в Североатлантический альянс и возможность появления ударных ракетных комплексов у российских границ создает угрозы безопасности страны и риск масштабного конфликта в Европе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Ослободженье».

Источник: РИА "Новости"

Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявил Лавров.

17 декабря российское министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток.

21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. 23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на Восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.

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