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16:12 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса РФ

Виталия Савельева обвиняют в «организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины».

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Прокуратура на Украине сообщила о предъявлении обвинения действующему министру транспорта РФ Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины». Об этом сказано в сообщении офиса генпрокурора страны, распространенном в пятницу.

«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в нем.

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