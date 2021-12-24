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19:04 (мск), источник: Lenta.Ru

ООН призвала США не мешать работать российским дипломатам

США не должны мешать работе аккредитованных дипломатических сотрудников. К этому призвал Вашингтон заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

Хак ответил на призыв официального представителя российского МИД Марии Захаровой к тому, чтобы ООН инициировала процедуру арбитража против США из-за задержек с выдачей виз дипломатам и захваченной дипсобственности России.

«Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров, прошедших 7 декабря, президент России Владимир Путин в жесткой форме потребовал от своего американского коллеги Джо Байдена возвращения дипломатической собственности Москвы в США.

Речь идет в частности о жилых комплексах на территории США, которые находятся в российской собственности. Вашингтон закрыл к ним доступ в рамках санкционного пакета от декабря 2016 года. Тогда администрация бывшего американского президента Барака Обамы приняла антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы вмешалась в выборы и пыталась оказывать давление на американских дипломатов. Россия отвергла эти обвинения.

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