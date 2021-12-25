Вице-спикер Думы предложил установить день памяти распада СССР

В пояснительной записке Чернышов называет распад СССР главной геополитической катастрофой XX века, «которая привела к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». В числе других последствий он перечисляет усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическую суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.
По мнению вице-спикера Думы, закрепление 26 декабря (в этот день СССР прекратил существование в 1991 году) в качестве особой даты увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России».
«Да, я действительно предложил такую инициативу. Причина очень проста: в этом году 30 лет со дня распада великого по своей мощи и истории государства — страны, победившей самого страшного врага на Земле», — заявил РБК Чернышов.
Он отметил, что СССР первым запустил человека в космос и создал «невероятную систему безопасности», но после его развала многие не нашли себя в новой реальности, выросло число преступлений, а вместо одной страны образовались «разделенные республики и большое количество национальных конфликтов».
«К сожалению, история для нас не учительница, а строгий надзиратель, который не прощает невыученных уроков. Такой серьезный день как разрушение этого великого государства мы должны закрепить, чтобы вспоминать об этой трагедии, проводить памятные мероприятия: образовательные, просветительские. Данной теме можно посвящать эфиры, рассказывать словами о событиях и обязательно о последствиях развала этой страны», — объяснил свою инициативу вице-спикер Госдумы.
25 декабря 1991-го президент СССР Михаил Горбачев сложил полномочия, а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского союза.
В 2005-м, обращаясь к Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. В интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в 2021-м он заявил, что для него прекращение существования Советского союза стало трагедией и «распадом исторической России»: страна утратила 40% территории, производственных мощностей и населения.
«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — сказал Путин.
Согласно опросу ВЦИОМа, проведенного в рамках совместного с РБК проекта «30 лет без СССР», почти каждый пятый россиянин не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР — Союз Советских Социалистических республик: 11% не знают расшифровку, а 8% допустили ошибки. Основные ассоциации респондентов с СССР — это светлое будущее (21%), положительные эмоции и приятные воспоминания (13%), детство и молодость (11%), многонациональная страна (11%), а также другая власть/Сталин/Ленин (8%). Из негативных образов самым популярным стал дефицит товаров и очереди (5%), обман людей, ограничение свободы, застой и бедность вспомнили 4% опрошенных, а 1% респондентов указал на красный террор, расстрелы, репрессии и ГУЛАГ.
Как объясняет политолог Александр Пожалов, преобладание положительных ассоциаций соответствует исследованиям последних лет. Чем серьезнее неблагоприятные социально-экономические условия в стране сейчас, тем сильнее ностальгия по былым временам, поясняет он, отмечая, что многие россияне согласны со словами Путина о том, что развал СССР стал главной геополитической катастрофой прошлого времени, а левая оппозиция любит обращаться к идеям социальной справедливости и бесплатного доступа к здравоохранению, образованию и т. п.
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