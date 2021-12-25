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03:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Южный военный округ возвращает с полевых занятий военных из регионов на границе с Украиной

Южный военный округ возвращает 10 тыс. военных в места постоянной дислокации после месяца полевых занятий. Они проводились в нескольких регионах, в том числе тех, которые граничат с Украиной.

Источник: РИА "Новости"

Военные возвращаются после занятий на полигонах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, республик Северного Кавказа, а также военных баз России в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

«Более 10 тысяч военнослужащих в составе подразделений совершат марши в пункты постоянной дислокации с территории общевойсковых полигонов», — говорится в сообщении ЮФО (цитата по «Интерфаксу»).

Подготовку проходили батальонные тактические группы и «тактические группы родов войск всех соединений и воинских частей ЮВО». На время праздников во всех соединениях и воинских частях округа будут назначены дежурные подразделения, средства усиления, а также силы для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Киев ранее сообщал, что у госграниц с Украиной замечено «около 52 батальонных тактических групп» вооруженных сил России. Утверждается, что в апреле их было 62. Украина считает, что Россия может увеличить их до 150. По информации Bloomberg, Россия продолжила наращивать войска на границе с Украиной на фоне предъявления требований по гарантиям безопасности.

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