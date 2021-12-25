Иран пообещал не превышать уровень обогащения урана в 60%

Он пояснил, что обогащением урана в стране занимаются в промышленных целях, а не для создания ядерного оружия.
На вопрос «РИА Новости» о том, превысит ли Иран уровень обогащения урана в 60%, если переговоры по ядерной сделке в Вене не увенчаются успехом, господин Эслами ответил отрицательно. «Все наши цели по части обогащения урана заключаются в удовлетворении наших промышленных, производственных потребностей, а также потребностей наших потребителей в тех товарах, которые нужны нашей стране и нашему населению сегодня», — пояснил чиновник.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен в 2015 году Ираном с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы и допуск экспертов МАГАТЭ на соответствующие объекты для контроля. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе из соглашения и возобновил действие антииранских санкций. Это побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения условий сделки.
Переговоры по восстановлению иранской «ядерной сделки» возобновились 29 ноября в Вене после почти полугодового перерыва. Тегеран сообщил, что были заключены два новых проекта соглашения. Госдеп считает недостаточно успешными итоги седьмого раунда переговоров. В случае их провала США обещали принять меры.