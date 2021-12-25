NYT узнала о планах США передать данные разведки Украине в случае нападения России

По словам собеседников газеты, речь может идти об изображениях, показывающих движение российских войск для перехода украинской границы. Если передать такую информацию в нужное время, она может помочь украинским военным предотвратить нападение, написала NYT. Сейчас разведка США уже передает Киеву больше материалов, чем это было до увеличения российского военного контингента вблизи границы с Украиной, сообщил изданию один из источников.
Однако передача Украине подобной информации может привести к тому, что Киев решит ударить первым — такую потенциальную проблему признают чиновники в США, утверждает NYT. По словам ее источников, такой сценарий может использовать Россия, чтобы объяснить операцию на Украине российской общественности. Предоставление Украине разведданных должен будет одобрить президент США Джо Байден, подобный шаг может спровоцировать протест России, которая считает провокацией любую военную помощь США Украине, добавила газета.
Чиновники администрации США обсуждают, как избежать обострения отношений России и Украины, но рассматривают и способы наилучшим образом помочь Киеву, отметила NYT. По словам ее источников, среди других идей — передислокация на Украину вертолетов и другой техники, которая ранее использовалась в Афганистане. Также рассматривается возможность командировки на Украину специалистов по кибербезопасности: США и Великобритания уже направили туда несколько экспертов для усиления защиты, утверждает The New York Times.
Российские власти отвергают планы нападения на Украину. Киев в последнее время так часто говорит о войне, что «складывается впечатление, что, может быть, [там] готовят третью военную операцию» в Донбассе, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Путин и Байден в ходе разговора по видеосвязи в декабре договорились начать обсуждение российских опасений насчет безопасности в Европе. 15 декабря Путин передал помощнику госсекретаря США «конкретные предложения» по гарантиям безопасности, которых ждет Россия от стран Запада. Министерство иностранных дел России опубликовало эти предложения: они включают положения о нерасширении НАТО на восток и запрет на дальнейшее размещение военных и вооружения в странах Европы и на других территориях.
США заявили, что готовы обсудить некоторые предложения России в январе.