Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 декабряНачало войны в Афганистане, отставка Михаила Горбачева и другие события, которые происходили в разные годы 25 декабря
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
14:13 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-канцлер Австрии Курц устроился в частную компанию из США за €500 тысяч в год

Издание Österreich сообщило о переезде экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца в США для работы на частную компанию, которая действует в сфере инвестиций.

Источник: AP 2021

Отмечается, что договор был подписан перед Рождеством, название фирмы не уточняется. Годовой доход Курца на новом месте работы оценивается в €500 тыс. На посту канцлера Курц получал зарплату в размере чуть более €270 тыс. в год.

По данным издания, в США Курц переедет с семьей, но планирует периодически возвращаться в Австрию. 2 декабря экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики. Сообщалось, что он принял такое решение после рождения сына.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Чем ближе к Новому году, тем дороже». Сколько зарабатывают российские Снегурочки
Раскрыты подробности состояния госпитализированного Батрутдинова
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь