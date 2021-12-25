Экс-канцлер Австрии Курц устроился в частную компанию из США за €500 тысяч в год

Отмечается, что договор был подписан перед Рождеством, название фирмы не уточняется. Годовой доход Курца на новом месте работы оценивается в €500 тыс. На посту канцлера Курц получал зарплату в размере чуть более €270 тыс. в год.
По данным издания, в США Курц переедет с семьей, но планирует периодически возвращаться в Австрию. 2 декабря экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики. Сообщалось, что он принял такое решение после рождения сына.
18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост.