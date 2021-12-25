Володин назвал самые важные законы среди принятых Госдумой в 2021 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Законы о требовании к иностранным IT-компаниям открывать представительства в РФ, увеличении материнского капитала и налоговом вычете на спорт стали одними из самых важных среди принятых Госдумой в 2021 году. Об этом в субботу в своем Telegram-канале заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«В уходящем году Государственная дума приняла много важных для наших граждан законов. Некоторые из них вступают в силу в первом месяце нового 2022 года. Таких законов много. Поэтому сегодня расскажу о первых 10 самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, “приземлении” IT-гигантов и др.», — написал Володин.
Он напомнил, что помимо этого депутаты «защитили права людей, не желающих проходить биометрию». «Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг», — напомнил политик.
«Другое нововведение защитит людей от попадания в “долговую ловушку”, поможет сохранить свои средства. Речь идет об ограничении выдачи необеспеченных потребительских кредитов и займов», — добавил Володин, пояснив, что сегодня «30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость».