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23:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

Россия ни на кого и никогда не нападала первой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отметив, что Россия ни для кого не представляет угрозы, пресс-секретарь президента не исключил возможности провокаций для оправдания подобных заявлений.

Источник: Reuters

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — ответил Песков в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос, просчитывает ли Москва шаги других стран.

Комментируя сообщения о возможном нападении России на Украину, Дмитрий Песков назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

РФ ни для кого не представляет угрозы.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

При этом пресс-секретарь президента не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать подобные заявления.

Москва прилагает все усилия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, сохраняя приверженность Минским соглашениям и «нормандскому формату», сказал Дмитрий Песков. Он предупредил, что попытки силового разрешения конфликта в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.

Киев ранее сообщал, что у госграниц было замечено «около 52 батальонных тактических групп» российских вооруженных сил. Утверждается, что в апреле их было 62. Украина считает, что Россия может увеличить их до 150. По информации Bloomberg, Россия продолжила наращивать войска на границе с Украиной на фоне предъявления требований по гарантиям безопасности.

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