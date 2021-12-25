Песков: Россия никогда ни на кого не нападала первой

«Россия никогда первой ни на кого не нападала», — ответил Песков в эфире телеканала «Россия 1» на вопрос, просчитывает ли Москва шаги других стран.
Комментируя сообщения о возможном нападении России на Украину, Дмитрий Песков назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.
РФ ни для кого не представляет угрозы.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России
При этом пресс-секретарь президента не исключил вероятности провокаций, чтобы оправдать подобные заявления.
Москва прилагает все усилия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, сохраняя приверженность Минским соглашениям и «нормандскому формату», сказал Дмитрий Песков. Он предупредил, что попытки силового разрешения конфликта в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.
Киев ранее сообщал, что у госграниц было замечено «около 52 батальонных тактических групп» российских вооруженных сил. Утверждается, что в апреле их было 62. Украина считает, что Россия может увеличить их до 150. По информации Bloomberg, Россия продолжила наращивать войска на границе с Украиной на фоне предъявления требований по гарантиям безопасности.