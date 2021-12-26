Кулеба заявил о доминировании России в Азовском море

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря», — сказал Кулеба The Washington Post.
Газета опубликовала статью в контексте инцидента с кораблем «Донбасс» ВМС Украины. 9 декабря ФСБ РФ сообщила, что корабль выдвинулся из порта в Мариуполе в направлении Керченского пролива. При этом заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала корабль не подавал и изначально не выполнял требований погранслужбы о смене курса. В итоге «Донбасс» сменил курс. Кремль назвал произошедшее провокацией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне назвал безосновательным нагнетанием напряженности сообщения о возможном нападении России на Украину. Он утверждает, что «Россия никогда первой ни на кого не нападала».