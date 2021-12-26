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20:31 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал Россию «абсолютно демократической» страной

ТАСС, 26 декабря. Россия является «абсолютно демократической» страной, а те, кто говорит об обратном, не знают специфики российской жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы Владимира Соловьева.

Источник: РИА "Новости"

«Россия — абсолютно демократическая страна, где действительно живут очень сильные, очень гордые и очень свободные люди. Если кто-то заявляет об обратном, он просто не знает и не понимает нашу страну», — сказал Песков.

Комментируя вопрос ведущего, является ли Россия диктатурой или демократией, представитель Кремля подчеркнул, что она в первую очередь суверенное государство.

Мы Российская Федерация, мы суверенное государство. В руках президента [Владимира] Путина сосредоточена та власть, которая предусмотрена Конституцией Российской Федерации, не больше и не меньше.
Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря российского лидера, в Вашингтоне пытаются называть какие-то страны демократичными, а какие-то — нет, и проведенный США 9—10 декабря виртуальный «Саммит за демократию» «фактически поделил весь мир на недемократический <…> и демократический».

«Мы знаем, какая демократия в самих Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах один строй, во Франции другой, в Германии третий, а в Нидерландах четвертый. И по идее, по идее, если сравнить Америку с Нидерландами, то Америка — это почти диктатура. Просто каждая страна должна быть суверенной, каждая страна имеет тот строй, который присущ этой стране, который проистекает из исторических традиций, проистекает из уровня развития страны и так далее и тому подобное», — заключил Песков.

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