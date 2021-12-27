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01:24 (мск), источник: РБК

На город Спутник потратят более 15,5 млрд руб

Решение правительства увеличить на 27,6 млрд руб. объем финансирования на развитие инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморье позволит создать десятки новых предприятий. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, его слова РБК передал его представитель.

Источник: РИА "Новости"

По словам Чекункова, часть денег пойдет на развитие внутриплощадочных сетей, еще более 15,5 млрд руб. — на инфраструктурное развитие территории, в том числе участки нового города под названием Спутник, который планируют построить в регионе.

Чекунков сообщил, что профинансированы будут работы по энергоснабжению, газо- и водоснабжению и водоотведения. Также власти разработают документацию по планировке территории.

«В декабре на площадке, отведенной под город-спутник, уже начались инженерно-геологические изыскания», — рассказал он.

Постановление кабмина, согласно которому финансирование развития ТОР «Надеждинская» выросло с 6 млрд до 33,6 млрд руб., было одобрено 26 декабря. В правительстве сообщили, что средства будут направлены в рамках программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Деньги выделят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестпроектов действующих и перспективных резидентов ТОР.

Как отметил Чекунков, сейчас в ТОР «Надеждинская» реализуют проекты 77 компаний, создается около 8 тыс. рабочих мест.
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Город Спутник площадью 383 га построят в 30 км от Владивостока. Соглашение об этом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре подписали председатель правительства Приморья Вера Щербина, представители Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», корпорации развития «ВЭБ. РФ» и ООО «Новые Городские Проекты».

Город будет находиться в ТОР «Надеждинская» на площадке «Западная».

Ранее Чекунков заявлял, что, если объединить Владивосток (600 тыс. жителей) с Артемом (находится в 38 км от Владивостока, население — около 100 тыс. жителей), построить там новый город-спутник и привлечь в эту агломерацию еще около 300 тыс. человек, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

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