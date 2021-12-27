Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителя

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем, — заявил “Ведомостям” вице-премьер. — Ведь существует прямая зависимость смертности и аварий от количества промилле алкоголя в крови. Процент аварийности у тех, кто выпил бокал пива или около того, минимален. Те, кто сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, — уже потенциальные смертники. Поэтому эти вещи надо регулировать».
Борьба за «промилле» активно шла в начале 2010-х гг.
С 2008 г. в России действовали введенные при президенте Владимире Путине нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле). Но в 2009 г. новый президент Дмитрий Медведев предложил отменить эти нормы: «Мы же знаем, как у нас выпивают. Сначала рюмку, вроде можно теперь. Потом две, три, а потом — ладно, поехали». Норма о «нулевом промилле» действовала не слишком долго, несмотря на несогласие Медведева.
Депутат Госдумы от «Единой России», руководитель движения автомобилистов «Свобода выборы» Вячеслав Лысаков предложил в 2013 г. законопроект о возвращении минимальной нормы содержания алкоголя (0,16 мг спирта в 1 л выдыхаемого воздуха, 0,35 г спирта в 1 л крови). Во время выступления в Госдуме в том же году его поддержал Путин — на тот момент премьер-министр, и вскоре закон был принят, писал «Коммерсантъ».
Проблему смертности на дорогах в данном случае позволит решить один путь — невозможности ухода от ответственности, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шпарин.
К тому же уровень в 0,3 промилле, который действует сейчас, — очень низкий, ниже, чем в многих странах Европы, и гарантирует только нивелирование [последствий] погрешностей приборов, говорит Шапарин: «Даже небольшое употребление алкоголя сразу приводит к намного более высоким уровням концентрации спирта в крови. Поэтому пересмотр этой цифры сыграет только на новый рост коррупции на дороге».
Также, как заявил «Ведомостям» Хуснуллин, обсуждается снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
«Когда ты порог превысил на 10 км/ч и тебя оштрафовали — это крайне неприятно, — сказал Хуснуллин. — Но как председатель комиссии по безопасности дорожного движения должен заметить, что мы более 60 000 человек теряем в год на дорогах».
«Однозначного решения ни по скорости, ни по алкоголю нет», — отметил вице-премьер.