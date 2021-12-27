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01:09 (мск), источник: РБК

Харрис пригрозила России беспрецедентными санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Хариис заявила, что США готовы ввести санкции против России в случае ее «вторжения» на Украину. По ее словам, Вашингтон обсуждает возможные санкции с союзниками.

Источник: Reuters

«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — сказала политик в эфире CBS.

Конкретных мер она не назвала, но сказала, что Вашингтон «ведет прямые дискуссии» на эту тему с российской стороной.

Харрис подчеркнула, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины» и что США будут поддерживать территориальную целостность страны.

США ранее неоднократно заявляли, что могут ввести санкции в случае военной агрессии России по отношению к Украине. 1 декабря о готовности Вашингтона принять «экономические и иные меры» против Москвы в ответ на ее действия по отношению к Украине заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. До этого санкциями, которые не применялись ранее, России грозил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Reuters сообщал, что американские власти могут, в частности, ввести санкции на экспорт в Россию. Ограничения, по данным агентства, могут коснуться поставок смартфонов.

Западные СМИ стали публиковать информацию о скоплении российских войск на границе с Украиной в октябре. В середине ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о 100 тыс. российских военных в регионе. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предполагала, что «вторжение» может произойти в начале 2022 года.

В Кремле эту информацию опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение российских войск внутри страны — ее внутреннее дело. Он заверил, что Россия никому не угрожает.

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