С 2023 года в трех регионах России начнут выдавать цифровые паспорта

Он объяснил, что цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. В него дополнительно можно занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.
«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — отметил вице-премьер.
По его словам, системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.
Ранее сообщалось, что выдавать паспорта с электронным носителем будут на добровольной основе гражданам Российской Федерации, начиная с 14 лет. Пилотным регионом по проекту рассматривается Москва. Остальные регионы присоединятся по мере технической готовности.
До этого стало известно, что 41% россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта и заменить его смарт-картой. 31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 28% затруднились с оценкой.