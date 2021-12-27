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06:03 (мск), источник: Газета.Ру

С 2023 года в трех регионах России начнут выдавать цифровые паспорта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости» рассказал, что в Москве, Подмосковье и Татарстане с 2023 года начнут внедрять цифровой паспорт.

Источник: РИА "Новости"

Он объяснил, что цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. В него дополнительно можно занести ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

«На карту, содержащую несколько степеней защиты от подделок, будут нанесены персональные данные человека, его фотография. К концу следующего года будут завершены все подготовительные мероприятия», — отметил вице-премьер.

По его словам, системный проект цифрового паспорта уже готов, проведены технические испытания базовых электронных компонентов — микросхемы и бланка.

Ранее сообщалось, что выдавать паспорта с электронным носителем будут на добровольной основе гражданам Российской Федерации, начиная с 14 лет. Пилотным регионом по проекту рассматривается Москва. Остальные регионы присоединятся по мере технической готовности.

До этого стало известно, что 41% россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта и заменить его смарт-картой. 31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 28% затруднились с оценкой.

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