Светофорам нужно особое разрешение

Как стало известно «Ъ», Ассоциация транспортных инженеров (объединяет специалистов в области организации движения) выступила с инициативой внести поправки в действующий ГОСТ 52289. Речь идет о стандарте (обязателен к соблюдению в РФ), который устанавливает правила применения знаков, разметки и светофоров. До апреля 2020 года он запрещал организацию так называемого однофазного регулирования на перекрестках — когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который в этот момент переходит дорогу.
Запрет частично был снят новой редакцией ГОСТа.
Но введение такого порядка сейчас возможно только при низкой интенсивности движения, когда поворачивают не более 120 машин в час, а интенсивность движения пешеходов не превышает 600 человек в час.
К тому же перед поворотом должны быть установлены светофорные секции со стрелкой бело-лунного цвета. В Москве таких перекрестков 50, в Екатеринбурге — 46.
Этот пункт ГОСТа нужно сделать рекомендательным, считает Ассоциация транспортных инженеров. Соответствующее предложение она направила в Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ (подведомственный Минтрансу разработчик ГОСТа). Начинание поддерживают власти Санкт-Петербурга, рассказали «Ъ» в Смольном.
ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» (ДОДД) Санкт-Петербурга пояснило «Ъ», что в крупных городах на большинстве перекрестков интенсивность движения выше, поэтому действующий ГОСТ не дает ввести совместное движение пешеходов и автомобилей.
Но на практике пешеходы все равно массово игнорируют даже раздельные фазы, проходя перекресток на красный свет. При этом ПДД обязывают автомобилиста уступать дорогу пешеходу в любом случае, независимо от наличия светофора.
«Решение (о разрешении совмещенного движения.— “Ъ”) должен принимать ответственный за организацию движения орган власти на основании анализа транспортной ситуации по каждому конкретному адресу с учетом статистики ДТП», — считают в ДОДД. Эта позиция совпадает с мнением, изложенным в обращении в РОСДОРНИИ.
Совмещенное движение автомобилей и пешеходов в одной фазе практикуется во многих европейских странах, говорят в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД): «Это помогает быстрее двигаться автомобилям, а пешеходам не тратить время на ожидание разрешающего сигнала светофора».
В ЦОДД «допускают увеличение значений интенсивности транспорта и пешеходов, если это не повлияет на безопасность движения».
В центре дали понять, что, возможно, подготовят собственное обращение на эту тему: «Вопрос сейчас прорабатывается». В Центре организации движения Екатеринбурга согласились с позицией коллег. «В любом случае водитель должен руководствоваться ПДД, — подчеркнули в учреждении.— При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам».
«Концепция наших ГОСТов предполагает, что в них описаны все идеальные случаи организации движения и возможности применения тех или иных инструментов, — говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Но каждый перекресток имеет свои особенности, свою геометрию и т. д. Ограничение надо снимать».
У разработчиков ГОСТа другое мнение.
«Превышение указанного в стандарте значения интенсивности транспортных средств сократит безопасный для пешеходов интервал между транспортными средствами, — прокомментировали инициативу в пресc-службе РОСДОРНИИ.— А превышение интенсивности пешеходного потока сделает движение пешеходов почти сплошным и не позволит автомобилям проезжать через данный перекресток. И то и другое отрицательно отразится на безопасности».
«Ъ» запросил позицию МВД, но официального ответа пока не получил. По данным «Ъ», ведомство не поддерживает смягчение правил. «Пропускная способность перекрестков важна, но отдавать ей в жертву безопасность движения мы не готовы, — сказал “Ъ” начальник УГИБДД по Татарстану Ленар Габдурахманов.— Практика показывает, что основное число ДТП с пострадавшими пешеходами происходит как раз при повороте автомобилей направо в одной светофорной фазе на регулируемых пешеходных переходах».