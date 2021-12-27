В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

Кремль начал подготовку к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще с лета, рассказали два знакомых с ходом дискуссии источника РБК. В частности, шла речь о том, что кампанию нужно планировать не за год, а заранее, уточняет один из собеседников РБК.
На совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента Владимира Путина, сообщили оба источника РБК. «Обсуждается кампания с определенным кандидатом. Иных вариантов [на данный момент] нет», — подчеркнул один из них.
При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Владимир Путин уже принял решение идти на новый срок, сказали оба источника.
Соответственно, на данный момент нет ясности, готовится ли кампания по умолчанию, то есть в отсутствие иных указаний, или же у руководства администрации президента есть понимание на этот счет, добавил один из источников РБК.
Сам Владимир Путин публично говорил, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году. В последний раз он заявил об этом во время форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
«В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию», — сказал тогда глава государства.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло летом 2020 года. Ключевой из них стала предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, позволяющая Владимиру Путину выдвигаться на новый срок.
В качестве базового сценария сейчас действительно рассматривается возможность выдвижения на новый срок Владимира Путина, подтвердил еще один источник, знакомый с обсуждением вопроса. По его словам, после выборов в Госдуму, которые прошли в сентябре, в Кремле поставили задачу проанализировать ход парламентской кампании, понять, какие были допущены ошибки и что, наоборот, удалось — с тем чтобы использовать лучшие практики в ходе президентских выборов и избежать повторения тех или иных неправильных шагов.
Семинар по разработке стратегии
Возможная стратегия президентской кампании обсуждалась в Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье с 16 по 18 декабря. Там прошел семинар с участием руководства внутриполитического блока Кремля, части сотрудников трех кремлевских управлений (по внутренней политике, по общественным проектам и по обеспечению деятельности Госсовета), а также представителей «Единой России». Партию власти представляли секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и его заместители. О семинаре РБК рассказали четыре источника, знакомых с содержанием мероприятия.
Основной темой семинара была возможная стратегия действий на выборах 2024 года, сказали все собеседники РБК. Фамилия потенциального кандидата на мероприятии не звучала, утверждают три источника. Однако участникам было сказано, что необходимо разработать стратегию «для выборов президента», сказали два знакомых с содержанием семинара источника РБК. В контексте обсуждения возможной стратегии речь шла о преемственности курса, добавил еще один собеседник РБК.
В качестве главной задачи президентских выборов было названо обеспечение легитимности. В целом семинар представлял собой мозговой штурм, в ходе которого обсуждалось, какова должна быть стратегия власти по самым разным направлениям, с тем чтобы подойти максимально подготовленными к 2024 году, уточнили собеседники РБК.
«Для администрации президента участие Владимира Путина в выборах 2024 года должно являться и является базовым сценарием. Все иное было бы странно», — говорит политолог Дмитрий Бадовский. Если фамилия российского лидера действительно звучит в контексте подготовки к президентской кампании, то это абсолютно логично, считает он, добавляя, что его личное мнение также заключается в том, что «проблемы трансфера или транзита власти в 2024 году не существует: Путин пойдет на выборы и переизберется президентом».
Начало подготовки к выборам-2024 уже сейчас не преждевременное решение, уверен политолог: «Две трети текущего срока [Владимира Путина] почти пройдены, по сути, до выборов осталось два года. Это точка начала подготовки кампании, ее стратегического планирования».
Также, по мнению Бадовского, нужно учитывать, что «политическое время сейчас течет не только очень быстро, но еще и рвано — из-за той же пандемии, например перспективы ее новых волн». Логика политического движения меняется, и нужно какие-то вещи сделать как можно скорее, используя имеющиеся временные слоты относительно спокойной ситуации, чтобы в том числе иметь возможность воспользоваться имеющимися наработками в случае форс-мажоров, говорит эксперт.
У действующего президента есть возможность баллотироваться на новый срок, но имя кандидата от власти на нынешнем этапе не имеет значения, считает политконсультант Ярослав Игнатовский.
Сейчас, полагает он, для администрации президента, во-первых, важно проанализировать выборы в Госдуму. «Во-вторых, это только кажется, что до 2024 года еще долго. На самом деле это не так. Работает в том числе внешнеполитический фактор. В-третьих, нужно посмотреть, чем дышат регионы — им нужно постоянно напоминать о стратегии кампании, о легитимности», — говорит эксперт. Два оставшихся до выборов года будут использованы для того, чтобы основательно подготовить те или иные идеологемы и принципы — для этого внутриполитический блок Кремля будет работать с вице-губернаторами, «Единой Россией», политтехнологами, экспертным сообществом, перечисляет Игнатовский. Главная задача — чтобы за несколько месяцев до выборов не оказалось так, что власть может получить непрогнозируемый результат, заключает он.
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