Лавров заявил, что вступление РФ в НАТО невозможно

Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация вступления России в НАТО на определенных условиях, в частности на равных и партнерских началах, глава дипведомства заметил, что не видит такой возможности.
Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене.
Россия имеет серьезные сомнения в том, что ее требование о нерасширении НАТО на восток не будет проигнорировано, заявил глава МИД.
«Мы сделали публичной нашу инициативу, как объяснил президент [РФ Владимир] Путин и МИД, так как мы знаем о способности Запада заматывать любые неуютные для них вопросы, — сказал он. — У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное в наших предложениях, а именно безусловное требование нерасширения НАТО на восток, не будет замотано».
Лавров добавил, что дипломатическая практика предполагает, когда «все [стороны] собираются, передают свои предложения, они изучаются, а потом переговорщики начинают делать общую базу, которая превращается в документы». «Но это если с обеих сторон есть желание договориться», — отметил министр.
Глава российского МИД подчеркнул, что делегация на переговорах с США по безопасности будет следовать указаниям президента Путина. «Дождемся, во-первых, того, что нам американцы предложат в ответ, ну и будем, безусловно, работать, исходя из четких, недвусмысленных указаний президента», — указал он.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.