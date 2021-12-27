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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко не исключила «амнистию» для СМИ-иноагентов, переставших получать иностранное финансирование

Совет Федерации внимательно изучает предложения Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в части изменений в закон о СМИ-иноагентах, предполагающих «амнистию» для тех, кто больше не получает иностранное финансирование, заявила спикер верхней палаты парламента верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, России еще предстоит наработать практику в применении этого закона.

«СПЧ внес предложения, мы их внимательно изучаем», — сказала она на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что «в абсолютном большинстве государств» запрещена политическая деятельность организаций, получающих иностранное финансирование. «Россия в этом ряду не исключение. Мы были вынуждены принять такой закон, учитывая международную практику», — заявила спикер СФ. По ее словам, перед тем, как принимать изменения в закон, нужно посмотреть, как он работает в жизни, так как в правоприменительной практике «всегда дьявол кроется в нюансах и в мелочах».

По мнению Матвиенко, кроме «амнистии» стоит также предусмотреть возможность оспаривания присвоения статуса иноагента в суде.

Союз журналистов России (СЖР) и СПЧ направили поправки к закону о СМИ-иноагентах 16 ноября. Они предлагают признавать иноагентом только после предупреждения и через суд. За неуказание статуса СМИ-иноагента при его цитировании СПЧ и СЖР предложили штрафовать не сразу, а после предупреждения и с возможностью устранения недочета.

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