14:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Матвиенко не исключила «амнистию» для СМИ-иноагентов, переставших получать иностранное финансирование
Совет Федерации внимательно изучает предложения Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в части изменений в закон о СМИ-иноагентах, предполагающих «амнистию» для тех, кто больше не получает иностранное финансирование, заявила спикер верхней палаты парламента верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, России еще предстоит наработать практику в применении этого закона.