00:52 (мск), источник: Газета.Ру
Bloomberg: число направляющихся из США в Европу танкеров с газом выросло
Соединенные Штаты за прошедшие выходные увеличили число танкеров с поставками природного газа в Европу на треть. Об этом сообщает Bloomberg.
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По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом. Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц.
Ранее стало известно, что цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы.
«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», — говорится в публикации Bloomberg.
Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен», резюмировал он.