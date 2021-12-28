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01:16 (мск), источник: РБК

Санду оценила шанс Молдавии вступить в ЕС и сохранить отношения с Россией

Молдавия в будущем может стать частью Евросоюза, это зависит в том числе от того, как в стране реализовываются реформы, но вступление в ЕС «это вполне реально», заявила в интервью каналу Pro TV президент Майя Санду. По ее словам, стремление Молдавии стать частью ЕС не значит, что страна не может сохранить конструктивный диалог с Россией. Она заявила, что республика не планирует вступление в НАТО.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос о том, как Россия отреагирует на шаги Молдавии к европейской интеграции, Санду сказала: «То, что мы хотим двигаться вперед, не значит, что у нас не может быть конструктивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией».

Президент указала, что есть страны ЕС, которые поддерживают с Россией хорошие отношения. Санду отметила, что считает важным диалог между Москвой и Брюсселем.

По словам президента Молдавии, она не планирует вступление республики в НАТО: «В нашей конституции написано, что мы нейтральная страна, ее никто не менял. Подобных инициатив сейчас нет. Мы не представляем никакой военной угрозы».

14 декабря в интервью Reuters Санду сказала, что Молдавия стремится присоединиться к ЕС «как можно скорее», и Россия об этом знает. «Мы будем настаивать на том, что это наш выбор [вступить в ЕС], и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор», — подчеркнула она.

В апреле 2014 года граждане Молдавии получили право безвизового въезда в Евросоюз, а в июне того же года страна подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. Вскоре после этого Россия ввела таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии.

Молдавия и НАТО в 2006 году подписали индивидуальный план партнерства, в 2017-м в Кишиневе открылось Бюро по связям с Североатлантическим альянсом.

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