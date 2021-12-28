Санду оценила шанс Молдавии вступить в ЕС и сохранить отношения с Россией

Отвечая на вопрос о том, как Россия отреагирует на шаги Молдавии к европейской интеграции, Санду сказала: «То, что мы хотим двигаться вперед, не значит, что у нас не может быть конструктивных и прагматичных отношений с Российской Федерацией».
Президент указала, что есть страны ЕС, которые поддерживают с Россией хорошие отношения. Санду отметила, что считает важным диалог между Москвой и Брюсселем.
По словам президента Молдавии, она не планирует вступление республики в НАТО: «В нашей конституции написано, что мы нейтральная страна, ее никто не менял. Подобных инициатив сейчас нет. Мы не представляем никакой военной угрозы».
14 декабря в интервью Reuters Санду сказала, что Молдавия стремится присоединиться к ЕС «как можно скорее», и Россия об этом знает. «Мы будем настаивать на том, что это наш выбор [вступить в ЕС], и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор», — подчеркнула она.
В апреле 2014 года граждане Молдавии получили право безвизового въезда в Евросоюз, а в июне того же года страна подписала соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС. Вскоре после этого Россия ввела таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии.
Молдавия и НАТО в 2006 году подписали индивидуальный план партнерства, в 2017-м в Кишиневе открылось Бюро по связям с Североатлантическим альянсом.