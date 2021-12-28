США заверили Польшу в готовности защитить ее от нападения России

По информации на сайте Белого дома, стороны обменялись мнениями о наращивании военной мощи России у границы с Украиной, а также подтвердили необходимость единства союзников в «усилиях сдерживания».
«Салливан подтвердил, что США поддерживают применение статьи 5 устава Организации североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов оказывать помощь союзникам на восточном фланге в деле защиты своих стран», — сказано в сообщении.
Согласно статье 5 устава НАТО о «коллективной обороне», нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех его членов.
Обострение на востоке Украины продолжается с начала ноября, когда несколько иностранных СМИ сообщили о наращивании российских войск у украинских границ. Позднее, в середине ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о 100 тыс. российских военных у границ, а президент США пригрозил России новыми санкциями в случае эскалации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что публикации на эту тему — «пустое нагнетание». Президент России Владимир Путин указывал, что именно НАТО проводит «активное военное освоение» территории Украины, что, в свою очередь, создает угрозу безопасности России.
На фоне нового витка напряженности российский МИД передал Соединенным Штатам проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них, в частности, содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Вашингтон, в свою очередь, обещал подготовить ответный перечень.