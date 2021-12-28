Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине

«Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с Россией», — заявил агентству представитель Совета национальной безопасности США.
По его словам, ожидается, что 12 января пройдет заседание Совета Россия — НАТО, а на следующий день — переговоры представителей России и ОБСЕ.
Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что Москва сразу после новогодних праздников планирует основной раунд переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием министерства и военных.
По словам министра, Россия не выдвигает никаких ультиматумов США, однако о «бесконечной дискуссии» речи быть не может.
Для Москвы важен результат дипломатических усилий по этому вопросу, причем «в какой-то определенный срок», указал он.
В середине декабря Россия передала США и НАТО проекты договоренностей о гарантиях безопасности. В них содержатся пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины. Кроме того, Москва предложила Вашингтону вернуться к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне национальной территории и исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории.
По словам представителя Белого дома Джен Псаки, США могут согласиться с какими-то из предложений России, но не с теми, которые касаются НАТО. В США заявили, что готовы начать дипломатическое обсуждение гарантий безопасности с начала января «по множеству каналов». Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что переговоры могут состояться «сравнительно рано» в 2022 году.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к диалогу с Россией, но исключил компромисс с Москвой по вопросу вступления Украины в НАТО. Он предложил провести первое за 2,5 года заседание Совета Россия — НАТО 12 января. В тот же день в Брюсселе соберется встреча начальников генштабов стран— участниц Североатлантического альянса. Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее сообщила, что Москва рассматривает «в практическом плане» предложение НАТО о встрече на уровне послов.