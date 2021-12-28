МИД сообщил, что дату переговоров с США и НАТО до конца не утвердили

По словам замминистра, в качестве дат проведения встреч рассматриваются только 10 и 12 января следующего года, но финальных договоренностей еще нет.
«У нас нет окончательной, полной договоренности по всем аспектам, но альтернативные даты тоже не рассматриваются», — заявил Рябков.
Ранее AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что Россия и США проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации на Украине 10 января, а заседание Совета Россия — НАТО пройдет 12 января. 13 января, по данным агентства, состоится встреча представителей России и ОБСЕ. Глава МИДа Сергей Лавров до этого заявлял, что основной раунд переговоров Москвы и Вашингтона пройдет сразу после новогодних каникул.
Рябков указал, что Россия официально передала США предложения по повестке дня переговоров, но американская сторона говорит о «неких абстракциях».
«Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция», — пояснил замминистра. Он подчеркнул, что обсудить на консультациях необходимо в первую очередь предоставленные Москвой проекты договоров с США и НАТО, «коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить».
Дипломат добавил, что для России важно, чтобы в переговорах по безопасности с НАТО участвовали военные представители.
«Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше Министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор», — отметил Рябков.
В середине декабря Россия передала США проекты договора о безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Они подразумевают отказ последнего от расширения на восток, невступление в альянс стран бывшего СССР и запрет на военную деятельность на территории Украины, а также возврат Вашингтона к принципу отказа от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и ядерного оружия вне национальной территории.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не могут согласиться с предложениями Росии по гарантиям безопасности, которые касаются Североатлантического альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс готов к диалогу, но исключает компромисс по вопросу вступления Украины в НАТО.