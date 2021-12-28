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12:29 (мск), источник: Секрет Фирмы

В Госдуме предложили запретить чиновникам отмечать Новый год за границей

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев выступил с очередной инициативой. Он предложил запретить чиновникам уезжать за рубеж на новогодние праздники. По мнению парламентария, это поможет внутреннему туризму, так как госслужащие будут лучше понимать проблемы туризма в каждом конкретном регионе. Сам народный избранник пообещал провести предстоящие каникулы в родном Дагестане.

Источник: Reuters

Как заявил Хамзаев, отдых для россиян должен стать дешевле, комфортнее и приятнее, чем сейчас. По словам депутата, для этого чиновники должны понимать, какие туристические проблемы есть в регионах.

«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю», — сказал Хамзаев в интервью РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что представители власти в России говорят о чувстве патриотизма, но при этом для собственного отдыха выбирают «уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве».

Чиновники должны сосредоточить внимание на внутренних возможностях страны, считает Хамзаев.

Говоря о своих новогодних каникулах, депутат сообщил, что поедет на отдых в родной Дагестан. Это позволит ему «реагировать на запросы общества», пояснил Хамзаев.

Ранее Султан Хамзаев выступал с другими громкими инициативами. В частности, он предлагал:

  • ограничить продажу алкоголя на Новый год;
  • перенести алкомаркеты за пределы населённых пунктов;
  • штрафовать россиян за курение рядом с детьми или беременными женщинами.

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