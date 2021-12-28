В Госдуме предложили запретить чиновникам отмечать Новый год за границей

Как заявил Хамзаев, отдых для россиян должен стать дешевле, комфортнее и приятнее, чем сейчас. По словам депутата, для этого чиновники должны понимать, какие туристические проблемы есть в регионах.
«Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю», — сказал Хамзаев в интервью РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что представители власти в России говорят о чувстве патриотизма, но при этом для собственного отдыха выбирают «уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве».
Чиновники должны сосредоточить внимание на внутренних возможностях страны, считает Хамзаев.
Говоря о своих новогодних каникулах, депутат сообщил, что поедет на отдых в родной Дагестан. Это позволит ему «реагировать на запросы общества», пояснил Хамзаев.
Ранее Султан Хамзаев выступал с другими громкими инициативами. В частности, он предлагал: