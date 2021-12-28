Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
16:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Рябков: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО

Россия не поддерживает озвученную США повестку предстоящих переговоров по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, РФ будет не просто препятствовать, а положит заслон продолжающемуся расширению НАТО.

Источник: AP 2021

«Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы будем этому не просто препятствовать, мы положим этому заслон», — заявил Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».

По словам дипломата, Москва на переговорах по гарантиям безопасности намерена добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в военной сфере в районах, «где после 1997 года наблюдается негативная динамика».

«Это все неотъемлемые элементы нашей позиции. Мы не можем обойтись без серьезного углубленного проговора именно этой тематики в ходе предстоящих контактов», — добавил замминистра.

Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится, что США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширяться на восток.

В НАТО подтвердили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг планирует 12 января созвать встречу Совета Россия—НАТО. Как впоследствии сообщил Сергей Рябков, переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, а с НАТО — 12 января. По словам дипломата, окончательной договоренности пока нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Первый инвестор Яндекса рассказал, как компанию хотели продать Google
Казаков привлекут для службы в Росгвардии и охраны природы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь