Рябков: Россия положит заслон продолжающемуся расширению НАТО

«Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы будем этому не просто препятствовать, мы положим этому заслон», — заявил Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».
По словам дипломата, Москва на переговорах по гарантиям безопасности намерена добиваться резкого сокращения присутствия США и НАТО в военной сфере в районах, «где после 1997 года наблюдается негативная динамика».
«Это все неотъемлемые элементы нашей позиции. Мы не можем обойтись без серьезного углубленного проговора именно этой тематики в ходе предстоящих контактов», — добавил замминистра.
Напомним, 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится, что США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширяться на восток.
В НАТО подтвердили, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг планирует 12 января созвать встречу Совета Россия—НАТО. Как впоследствии сообщил Сергей Рябков, переговоры с США по гарантиям безопасности могут пройти 10 января, а с НАТО — 12 января. По словам дипломата, окончательной договоренности пока нет.