Бастрыкин обвинил Запад в радикализации российской молодежи

«Сделав ставку на удар по молодежи, они (западные институты) прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Не секрет, что такие методы используются по отношению к другим государствам, и до меня уже многие эксперты затрагивали эту тему», — сказал глава СКР в интервью «Российской газете».
По его словам, число преступлений, совершенных подростками, немного выросло по сравнению с 2019 годом после шестилетнего снижения. За 11 месяцев этого года направлено в суд 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
«Логика противостояния, как они выражаются, “русской угрозе” “вшита” в сюжет многих весьма популярных и талантливых произведений даже фантастического жанра, что делает их также латентным оружием пропаганды», — считает Бастрыкин. Кроме того, по его словам, воздействие на молодежь ведется через фальсификацию истории и уничтожение исторической памяти.
По мнению главы СКР, эту проблему нужно решать оперативно, однако вместо запретов нужно «предложить молодым людям то, что их будет действительно интересовать, мотивировать и двигать вперед».
Ранее Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных телеканалах, а также принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, которая может угрожать ее развитию. Также он предложил реформировать систему образования. Он говорил об этом после того, как в Перми студент юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета пришел в вуз с ружьем и открыл стрельбу. Тогда погибли шесть человек, пострадали 28.