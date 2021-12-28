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20:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин уволил замдиректора ФСИН Якунина

Президент России Владимир Путин своим указом освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

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Анатолий Якунин в июне 2012 года возглавил ГУ МВД России по Москве. В сентябре 2016 года он был освобожден от должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России. Вместо Якунина ГУ МВД по Москве возглавил Олег Баранов.

В августе 2020 года Якунина назначили на должность замдиректора ФСИН России. Кроме того, ему присвоили специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

В 2019 году Якунин покинул центральный аппарат. Тогда он сообщил «Ъ», что в 55 лет решил заняться новым делом, для начала — возрождением боевого самбо в родной Орловской области. Источники «Ъ» отмечали, что работа оперативного управления была признана неудовлетворительной, а сам Анатолий Якунин получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

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