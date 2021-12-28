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21:43 (мск), источник: Lenta.Ru

На Украине рассказали о «плане Б» в вопросе сдерживания России

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что Украина и Запад рассматривают два варианта развития отношений с Россией, пишет LB.ua.

Источник: Reuters

Маркарова сообщила, что и Киев, и США знают, что делать для того, чтобы «сдержать Россию». «Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над “вариантом А” — дипломатическим сдерживанием», — отметила дипломат. Она добавила, что Украина также разрабатывает «план Б». Представитель страны не уточнила, что именно это значит, но предположение журналиста о возможности войны и подготовке Запада к ней отрицать не стала.

Ранее сообщалось, что западные страны не определились с санкционной политикой в отношении России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке США, ЕС и Великобританией санкций против РФ и отметил, что они «очень живо» принялись за разработку нового пакета мер, а «ключевые конкретные решения» в этом направлении почти готовы. При этом он добавил, что Запад пока не решил, в каком порядке вводить ограничения.

Президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации на Украине началось в 2014 году, и отметил, что Россия «была вынуждена что-то делать». Президент рассказал о сложившихся впечатлениях, что Украина планирует военную операцию в Донбассе, и добавил, что «может быть, готовиться нужно к этому». Путин подчеркнул, что Россия должна думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время.

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