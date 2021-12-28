23:04 (мск), источник: ТАСС
Госдеп сообщил, что встреча Совета Россия — НАТО намечена на 12 января
Глава пресс-службы ведомства Нед Прайс отметил, что после нее будут контакты с ОБСЕ.
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ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее заявление сделал во вторник на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «Эта администрация придерживается четкого и последовательного подхода к ситуации вокруг Украины. Мы стремимся объединить альянс на двух направлениях — сдерживание и дипломатия», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
«В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», — указал он. «Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия — НАТО, а на 13 января намечена встреча [представителей РФ] и ОБСЕ», — добавил Прайс.
По его словам, США «изложат свои озабоченности» и ожидают, что «россияне поступят так же». «Будут области, в которых мы сможем достичь прогресса, а будут и такие, где мы не придем к согласию. В этом смысл дипломатии», — сказал Прайс.
Прайс сообщил, что власти США намерены вместе с союзниками и партнерами определить, по каким из российских предложений в сфере безопасности возможен диалог, Вашингтон по-прежнему считает некоторые из них неприемлемыми.
«Россияне представили ряд предложений, — отметил он. — Мы готовы обсуждать их вместе с союзниками и партнерами. Россияне прекрасно знают, что среди их предложений есть такие, которые будут неприемлемыми для США и для наших европейских союзников и партнеров. Наша задача во всем этом состоит в том, чтобы определить с нашими союзниками и партнерами, есть ли потенциал для диалога и консультаций в некоторых сферах, в которых есть смысл для такого обсуждения».
Как заявил во вторник ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, консультации России и НАТО по гарантиям безопасности пройдут в Брюсселе после встречи представителей Москвы и Вашингтона в Женеве. 26 декабря в пресс-службе Организации Североатлантического договора сообщили ТАСС, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг предложил Москве созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в бельгийской столице будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.
Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Они были переданы помощнику американского госсекретаря Карен Донфрид 15 декабря.