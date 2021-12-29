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02:08 (мск), источник: Life.ru

Байден не исключил возможность скорой личной встречи с Путиным

В этом месяце лидеры двух государств уже проводили переговоры, однако удалённо, посредством видеосвязи.

Источник: РИА "Новости"

Президент США Джо Байден не стал исключать возможности его личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в январе. Соответствующий ответ он дал на вопрос журналистов.

По сообщению пресс-пула Белого дома, в ходе поездки в штат Делавэр сотрудники СМИ спросили Байдена, планирует ли он провести личную встречу с Путиным в январе 2022 года.

«Посмотрим», — коротко сказал Байден, отвечая на этот вопрос.

Лайф рассказывал, что 7 декабря Путин и Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. Байден 15 декабря сообщил о намерении провести ещё один долгий разговор с Путиным, но детали раскрывать не стал.

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