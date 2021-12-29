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06:11 (мск), источник: РБК

Военные США оставили авианосец в Средиземном море из-за Украины

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился оставить американскую ударную авианосную группировку во главе с авианосцем Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Пентагона.

Источник: AFP 2021

Как пишет агентство, это произошло «на фоне опасений по поводу скопления тысяч российских военных у границы с Украиной».

Авианосец в составе ударной группы из пяти кораблей ВМС США должен был направиться на Ближний Восток, однако, по словам представителя Минобороны, планы изменились. «Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе», — сообщил собеседник агентства.

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Информацию подтверждает издание USNI News. Представитель Пентагона сообщил, что авианосная группа пока останется в Ионическом море между Грецией и Италией вместо того, чтобы направиться к зоне действия Центрального командования США через Суэцкий канал.

По словам собеседника издания, такое решение должно «убедить европейских союзников в приверженности США региональной безопасности».

Помимо авианосца Harry S. Truman, в состав группы входят ракетный крейсер San Jacinto, эсминцы USS Bainbridge, USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham, а также норвежский фрегат Fridtjof.

Осенью западные СМИ, в том числе Politico, Bild, Washington Post и другие, стали публиковать информацию о готовящемся «вторжении» России на Украину. Во время онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена последний заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что у России нет «агрессивных планов» по отношению к другим странам, а перемещения войск внутри границ — это внутреннее дело. Одновременно с этим там обращали внимание на усиление активности НАТО у российских границ. Несмотря на это, лидеры западных стран стали предупреждать Россию о санкциях.

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