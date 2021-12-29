08:53 (мск), источник: Daily Storm
США и Евросоюз осудили ликвидацию «Мемориала» в России
В Госдепартаменте призвали власти РФ «прекратить преследование независимых голосов и правозащитников».
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В США и Евросоюзе осудили ликвидацию международной правозащитной организации «Мемориал» (признана в России НКО-иноагентом). С таким заявлением выступили официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Прайс при этом призвал Кремль «прекратить преследование правозащитников».
«Мы призываем российские власти прекратить преследование независимых голосов и правозащитников и солидарны с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний», — цитирует официального представителя Госдепа Reuters.
В своем аккаунте в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что «Мемориал» играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Также Боррель отметил: способность критически оценивать свое прошлое нужна «для здорового развития и прогресса любого общества».
На основании иска Генеральной прокуратуры Верховный суд 28 декабря постановил ликвидировать «Мемориал». Свои претензии ведомство обосновывало неоднократными нарушениями закона об НКО-иноагентах. В частности, представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров заявил, что «Мемориал» «спекулирует на теме политических репрессий, искажает историческую память, в том числе о Великой Отечественной войне». По мнению Жафярова, «Мемориал» также «создает лживый образ СССР как террористического государства».
В беседе с Daily Storm член правления «Мемориала» Александр Черкасов назвал «мусорными» обвинения организации в спекуляции на теме репрессий, поскольку они, на взгляд правозащитника, не касаются содержательной части иска. Высказывание Жафярова «не свидетельствует о его профессионализме», полагает Черкасов. Он также посоветовал представителю Генпрокуратуры «оставлять свое личное мнение в шкафчике — там, где они переодеваются».
В обществе намерены обжаловать решение Верховного суда. Кроме того, организация планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
28 декабря активисты-патриоты и сторонники организации собрались возле здания Верховного суда в столице. Возник небольшой митинг. В «ОВД-Инфо» (признано в России незарегистрированным общественным объединением — иноагентом) рассказали о задержании семерых человек. Часть из них — члены Национального освободительного движения (НОД).
Московская общественная группа «Мемориал» создана в 1987 году. Из нее позднее возникло несколько региональных организаций. Два года спустя они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал». Оно было зарегистрировано в 1990 году. Одним из организаторов и первым почетным председателем «Мемориала» являлся известный правозащитник Андрей Сахаров. В 2014 году объединение внесли в список НКО-иноагентов.