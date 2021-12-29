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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Додон стал подозреваемым по уголовному делу о хищении $12 млн

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил после допроса в генпрокуратуре, что признан подозреваемым в причастности к хищению $12 млн, сообщает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Мне показали часть дела, заявили, что я подозреваемый, не обвиняемый», — сказал он.

Уточняется, что, как бывший президент и депутат Додон не обладает неприкосновенностью и может быть задержан, если прокуроры сочтут это необходимым.

27 декабря сообщалось, что Додон не пришел в генпрокуратуру республики для допроса по факту участия политика в схеме по хищению государственных средств, и попросил перенести слушания по делу на среду, 29 декабря.

Согласно материалам следствия, в 2008 году руководство компании Energocom, которая обеспечивает Молдавию электроэнергией, вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики и другими лицами, в том числе и иностранными. Все это делалось, чтобы реализовать схему завышения закупочных цен на электричество и присвоения себе разницы. В 2008 году Додон возглавлял министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

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