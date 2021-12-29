За что лишают гражданства в разных странах

В Советском Союзе лишение гражданства допускалось в исключительном случае по решению президиума Верховного совета СССР, «если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР». В 1966—1988 году гражданства был лишен 21 человек, включая писателей Александра Солженицына, Владимира Войновича, музыканта Мстислава Ростроповича, режиссера Юрия Любимова. В 1990 году указом президента СССР Михаила Горбачева гражданство им было возвращено.
В 1991 году в законе «О гражданстве Российской Федерации» был закреплен принцип о том, что гражданин РФ не может быть лишен гражданства. Однако те, кто получил гражданство не по рождению, могут потерять гражданство, если получили его незаконно или были осуждены за экстремизм, терроризм. Так, например, в июне 2020 года гражданство РФ потерял уроженец Украины Алексей Новиков, осужденный за попытку вступить в «Исламское государство» (запрещено в РФ). В июле 2017 года МВД по решению суда лишило гражданства медиаменеджера Демьяна Кудрявцева, так как был «установлен юридический факт сообщения заведомо ложных сведений о приеме в российское гражданство».
Родившегося в России человека нельзя лишить гражданства.
В Европе основания для утраты гражданства делятся на две основные категории: добровольный отказ от гражданства по инициативе самого гражданина и автоматическая его утрата по закону или лишение по инициативе государства. Согласно Европейской конвенции о гражданстве, подписанному 29 странами Европы, лишиться гражданства можно только в том случае, если человек в результате не становится лицом без гражданства. Добровольный отказ от гражданства действует практически во всех странах Европы.
Основные причины автоматической или принудительной утраты гражданства:
- получение гражданства другой страны. На этом основании гражданство утрачивается, например, в Австрии, Германии, Ирландии, Испании, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Словакии, Эстонии. В большинстве случаев гражданство утрачивается автоматически, в некоторых случаях государство может лишить гражданство по своему усмотрению (Ирландия и Латвия).
- постоянное проживание за границей является основанием для утраты гражданства в Бельгии, на Кипре, в Дании, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Испании, Швеции, Швейцарии, на Мальте.
- приобретение гражданства мошенническим путем приводит к лишению гражданства в 30 странах Европы (это самое распространенное основание).
- добровольная служба в иностранной военной или на государственной службе. В первом случае лишают гражданства, например, в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Франции, Эстонии. В случае иностранной госслужбы может быть утрачено гражданство Дании, Греции, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Словении, Турции, Франции.
- поведение, причиняющее серьезный ущерб интересам государства (работа на иностранную разведку, терроризм, участие в незаконных вооруженных формированиях и др.). На этом основании лишают гражданства Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Румыния, Словения, Франция, Швейцария, Эстония. Так, например, гражданства лишили уроженцев Великобритании террориста Джека Летса и сбежавшую в «Исламское государство» (запрещено в РФ.— «Ъ») школьницу Шамилу Бегум.
- отмена материнства, отцовства или усыновления. В ряде стран (Бельгия, Германия, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария) предусмотрена утрата гражданства в случае усыновления иностранным гражданином или отмены материнства, отцовства или усыновления.
- утрата гражданства родителей может привести к утрате гражданства несовершеннолетних детей в 19 странах Европы (Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания и другие).
В США гражданства можно лишиться, если оно получено незаконно или путем обмана, человек участвует в выборах или служит в вооруженных силах других стран, совершил госизмену или другое тяжкое преступление. Гражданство также могут аннулировать, если человек становится членом Коммунистической партии, другой тоталитарной партии или террористической организации в течение пяти лет после натурализации. Принудительное лишение гражданства применяется крайне редко.
В стране действует и добровольный отказ от гражданства. Так, например, британский премьер-министр Борис Джонсон добровольно отказался от американского гражданства в 2016 году, когда стал министром иностранных дел Великобритании.
Российский бизнесмен Олег Тиньков в 2013 году также отказался от американского гражданства по налоговым причинам. Однако при выходе из американского гражданства любой человек с состоянием более $2 млн обязан заплатить «налог на выход» (exit tax) c суммы, которую он выручил бы от единовременной продажи всех своих активов. Таким образом, Тиньков должен был заплатить властям США $506 млн штрафа.
В Белоруссии человека можно лишить гражданства по ряду причин при наличии двойного гражданства: терроризм, разжигание национальной розни, измена государству, массовые беспорядки. Белорусов по рождению лишить гражданства невозможно.
В Азербайджане лишиться гражданства можно за террористическую деятельность и распространение враждебных религиозных течений, создание вооруженных религиозных группировок.
В Казахстане лишить гражданства можно за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. Под последним понимается посягательство на территориальную целостность страны, подрыв конституционного строя и др.
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