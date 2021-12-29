Прокуратура Украины направила в суд дело против Аксенова и Поклонской

По версии следствия, крымские чиновники в феврале—марте 2014 года создали преступную организацию. Их целью якобы было «насильственное свержение конституционного строя и изменение границ территории Украины», говорится в пресс-релизе прокуратуры.
«Они оказали содействие РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. Члены организации, в частности, приняли участие в образовании оккупационных органов, непосредственно возглавили их и руководили ими», — утверждают в ведомстве.
Фигуранты дела обвиняются по следующим статьям УК Украины: госизмена, посягательство на территориальную целостность Украины, а также действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват власти в составе преступной организации (ст. 109, ст. 110, ст. 111, ст. 255).
В апреле президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 27 человек. В этом перечне также были Наталья Поклонская и Сергей Аксенов. В декабре Киевский суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской, которая сейчас работает послом России в Кабо-Верде. После задержания планировалось арестовать ее по делу о госизмене.