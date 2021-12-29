Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в период санкций

Александр Лукашенко сказал, что рост ВВП Белоруссии на фоне санкций в 2021 году — это «во многом заслуга России». «Я вам очень благодарен, вам лично прежде всего, за то, что вы сделали для Белоруссии. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить», — сказал белорусский президент Путину (цитата по БелТА).
Лукашенко уточнил, что «дело не в лести». «А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба — вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и правительство, и банки, идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время», — утверждает он.
Президент Белоруссии добавил, что его страну «продолжают душить», и напомнил, что Евросоюз уже ввел против Минска пять пакетов санкций, и сейчас обсуждаются новые ограничения.
«Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции», — считает Александр Лукашенко.
В декабре страны ЕС, Великобритания, США и Канада ввели санкции против Белоруссии. Ограничительные меры затронули, в частности, компании «Беларуськалий», «Белавиа», «Гродно Азот». Минск оценивал затронутый санкциями экспорт в $250−300 млн. В ответ Белоруссия запретила с января 2022 года ввозить в страну некоторые товары и расширила списки лиц, которым запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства. Александр Лукашенко также грозил перекрыть транзит газа, который идет по газопроводу Ямал—Европа. МИД России призывал задуматься о последствиях санкций против Минска.