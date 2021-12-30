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00:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Глеб Павловский описал видение Горбачевым СССР как части «европейского дома»

Президент СССР Михаила Горбачева в первую очередь беспокоился не о либерализации советского строя, а о включении Советского Союза в «единый европейский дом». Об этом в интервью «Ленте.ру» в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада СССР рассказал политтехнолог Глеб Павловский.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, это была реалистичная стратегия — решать многочисленные внутренние проблемы СССР, присоединившись к европейскому политическому проекту.

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«Но у Горбачева было маловато карт для столь большой игры. Хотя кроме козыря в виде советского ядерного оружия у него еще был козырь в виде Восточного блока — это очень ценный актив, который мог быть правильно разменян. Просто для этого не нужно было тянуть на протяжении трех-четырех лет», — сказал политтехнолог.

Павловский добавил, что президент РСФСР Борис Ельцин воспользовался стратегической слабостью Горбачева, чтобы нанести удар.

«Причем он не предлагал Западу какой-то особый курс, отличный от горбачевского, он просто идеально выбрал момент. И удара Ельцина оказалось достаточно, чтобы вместе с Горбачевым опрокинуть и Советский Союз», — резюмировал Павловский.

Ранее председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991—1994 годах Станислав Шушкевич в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик, которые 8 декабря 1991 года собрались в Беловежской пуще, с самого начала не планировали принимать решение о выходе из СССР.

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