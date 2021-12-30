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08:35 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД ФРГ считает невозможным возвращение России в G7 в ближайшее время

Анналена Бербок назвала «очень болезненным», что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ.

Источник: AP 2021

БЕРЛИН, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок полагает, что возвращение России в G7 в ближайшее время не предвидится.

«В настоящее время невозможно предсказать, когда Россия сможет вернуться в Группу [семи], нынешняя эскалация во всяком случае не делает ситуацию проще», — заявила она агентству DPA.

Она также назвала «очень болезненным», что Россия «исключила себя из этой группы» из-за воссоединения Крыма с РФ.

Группа семи — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели — поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате «семерки» организация существовала в 1976—1997 годах. После присоединения России объединение получило название Группа восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом организация приняла решение вернуться к формату «семерки». Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Россия не цепляется за формат “восьмерки”. Он подчеркнул, что “если западные партнеры считают, что он себя изжил, значит, так тому и быть”.

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