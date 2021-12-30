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13:00 (мск), источник: Ведомости

Силуанов оценил последствия отключения России от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно никому, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Источник: Reuters

«SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — сказал он (цитата по ТАСС).

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран.

К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. В начале декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от SWIFT и наложение санкций на суверенный долг.

Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками.

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29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.

Первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что международная платежная система SWIFT не делала заявлений по поводу участия России в системе.

Не увидели перспектив отключения и в МИДе. «Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — заявлял директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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