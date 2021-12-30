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14:02 (мск), источник: ТАСС

В Минпросвещения заявили, что решение о сроках каникул принимают регионы РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Решение о каникулярных сроках принимают сами российские регионы, заявили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения, комментируя предложение первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой продлить период отдыха для школьников до 16 января из-за пандемии.

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Источник: РИА "Новости"

«Конкретные решения по каникулярному времени принимаются регионами самостоятельно, исходя из эпидемиологической ситуации на местах. При этом министерство находится в постоянном контакте и продолжит контроль и совместную работу с регионами, с органами здравоохранения и с депутатским корпусом», — сообщили в пресс-службе.

Острых вспышек заболевания ковидом в школах РФ, требующих незамедлительных федеральных мер, сегодня нет, добавили в пресс-службе Минпросвещения.

«На сегодняшний день каких-либо острых вспышек заболеваемости, требующих незамедлительных федеральных мер, в системе образования не зафиксировано. Лишь в восьми школах за последнюю неделю применялись карантинные меры в связи с COVID, а меры по закрытию классов и переводу на временное дистанционное обучение затронули менее 0,9% учащихся», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что контроль за эпидемиологической ситуацией для системы образования остается первостепенной задачей.

«К этому подключены все регионы, все региональные и территориальные органы, и в каждой школе продолжается контроль за тем, чтобы все меры, предписанные ранее Роспотребнадзором, строго соблюдались. Эти меры уже привычны и педагогам, и учащимся, и их родителям, и главное, что они приносят результаты — учебный процесс идет в полном объеме по всей стране, а там, где это необходимо, конкретные классы переводятся на временное дистанционное обучение», — отметили в Минпросвещения.

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