Путин установил День трубопроводных войск

«Установить в Вооруженных силах РФ День трубопроводных войск и отмечать его 14 января», — говорится в указе.
Соответствующей датой дополнен перечень профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ.
Трубопроводные войска были сформированы по директиве министра обороны СССР 14 января 1952 года в виде отдельного батальона перекачки горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях.
Трубопроводные войска России выполняют задачи по обеспечению непрерывной доставки горючего на значительные расстояния. Основное их «вооружение» составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи.