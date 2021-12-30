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23:11 (мск), источник: Газета.Ру

Российским следователям разрешили допрашивать по видеосвязи

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает проводить допросы, очные ставки и опознания в режиме видеосвязи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, по новым правилам можно доставлять через интернет судебные повестки — с помощью портала Госуслуги и государственной системы электронного документооборота.

В законе отмечается, что свидетели, потерпевшие и эксперты все еще могут подавать документы написанные на бумаге и лично присутствовать на судебных заседаниях.

Изменения создают правовую основу для подачи документов в электронном виде и удаленного участия в разбирательстве, которые уже используются в судах, подчеркивают авторы.

Ранее Путин подписал закон, который разрешает подавать документы в суд через интернет и дистанционно участвовать в заседаниях. Исковые заявления, представления, жалобы и другие документы теперь можно подать в том числе с помощью портала Госуслуги. В этом случае достаточно электронной подписи.

Дмитрий Малов

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