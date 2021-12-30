Российским следователям разрешили допрашивать по видеосвязи

Кроме того, по новым правилам можно доставлять через интернет судебные повестки — с помощью портала Госуслуги и государственной системы электронного документооборота.
В законе отмечается, что свидетели, потерпевшие и эксперты все еще могут подавать документы написанные на бумаге и лично присутствовать на судебных заседаниях.
Изменения создают правовую основу для подачи документов в электронном виде и удаленного участия в разбирательстве, которые уже используются в судах, подчеркивают авторы.
Ранее Путин подписал закон, который разрешает подавать документы в суд через интернет и дистанционно участвовать в заседаниях. Исковые заявления, представления, жалобы и другие документы теперь можно подать в том числе с помощью портала Госуслуги. В этом случае достаточно электронной подписи.