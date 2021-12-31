Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений в случае введения новых санкций против России

Ушаков рассказал, что во время беседы Владимир Путин подробно изложил основные принципы из предложений Москвы по гарантиям стратегической безопасности. Помощник президента подчеркнул, что для России «нужен результат», и российские власти «будут добиваться» его.
«Президент США в принципе с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и вполне серьезно… Байден также подчеркивал, что Россия и США могли бы и должны сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности как в Европе, так и в других местах на земном шаре», — отметил дипломат (цитата по «Интерфаксу»).
Как уточнил Юрий Ушаков, Джо Байден в разговоре упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы страны Запада введут против России «масштабные санкции по линии экономической, финансовой, в военной сфере». «Но президент (России.— “Ъ”) сразу же отреагировал на это тем, что если все-таки Запад решится ввести эти упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами, и будет нанесен серьезный ущерб отношениям России с Западом вообще», — рассказал он. Ушаков добавил, что президент США не уточнял, какие именно действия Москвы могут привести к санкциям.
Помощник президента РФ также сообщил, что президент США пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения.
«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации — достаточно сложной — будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», — рассказал российский чиновник. По его словам, Байден также «подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, также ее нельзя и выиграть».
Юрий Ушаков заявил, что переговоры двух президентов «носили откровенный, содержательный, конкретный характер». По его мнению, «в целом направленность этого разговора была вполне конструктивной». Он также отметил, что с американской стороны «было продемонстрировано желание понять логику и суть российских озабоченностей». «Но особо хотелось подчеркнуть, что это не был какой-то чисто предновогодний разговор, какие-то святочные посиделки. Я бы сказал, что ровно за сутки до Нового года имело место по-настоящему важное, практическое действо, в котором свои роли сыграли наш и американский президенты», — сказал Ушаков. Он добавил, что в ходе беседы «конкретные вопросы двусторонней повестки дня не затрагивались».
Беседа президентов России и США продлилась 50 минут.
Кремль назвал разговор «полезным обеим сторонам».
Белый дом США сообщил, что Джо Байден призвал Путина к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной. Беседа прошла по инициативе российской стороны в преддверии предстоящих переговоров с США и НАТО, на которых обсудят предложения Москвы по гарантиям безопасности. Они включают требование о нерасширении НАТО на восток и об отказе от военного сотрудничества с постсоветскими странами. Евросоюз назвал требования о нерасширении альянса неприемлемыми. Посол США в РФ Джон Салливан в интервью «Ъ» также раскритиковал ряд предложений России.
Переговоры РФ и США по безопасности запланированы на 10 января, Совет Россия-НАТО — на 12 января, обсуждение по линии ОБСЕ состоится 13 января.