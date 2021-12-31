Минобороны хочет запустить в следующем году 3 «Ангары» со спутниками

«На 2022 год запланирован запуск трех ракет-носителей “Ангара” — двух тяжелого класса “Ангара-А5” и одной легкой “Ангары-1.2”. Они выведут на орбиту действующие космические аппараты различного назначения, макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется», — указано в сообщении.
Ранее в России провели огневое испытание ракетного двигателя для «Ангары-А5».
Основной задачей эксплуатации семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Предполагается, что запуск ракет будет осуществляться с космодрома Плесецк, который имеет двойное, военно-гражданское назначение.