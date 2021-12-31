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05:40 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны хочет запустить в следующем году 3 «Ангары» со спутниками

Министерство обороны России планирует запустить в 2022 году двух ракет-носителя тяжелого класса и одной легкого класса «Ангара» — они запустят на орбиту спутники различного назначения, сообщает РИА «Новости».

Источник: AP 2021

«На 2022 год запланирован запуск трех ракет-носителей “Ангара” — двух тяжелого класса “Ангара-А5” и одной легкой “Ангары-1.2”. Они выведут на орбиту действующие космические аппараты различного назначения, макеты полезной нагрузки больше запускать не планируется», — указано в сообщении.

Ранее в России провели огневое испытание ракетного двигателя для «Ангары-А5».

Основной задачей эксплуатации семейства экологически чистых ракет-носителей «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Предполагается, что запуск ракет будет осуществляться с космодрома Плесецк, который имеет двойное, военно-гражданское назначение.

Данила Титоренко

Во время загрузки произошла ошибка.
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