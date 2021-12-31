В Косово объявили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата

По словам дипломата, решение об объявлении российского представителя персоной нон грата принято по требованию премьера Косово Альбина Курти.
Причиной названа якобы вредная деятельность из-за «которой нарушается национальная безопасность республики Косово».
25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по республике Косово, Москва поддерживает Белград.
Российский лидер выразил уверенность, что вопрос по урегулированию ситуации в Косово разрешится отвечающим интересам граждан образом.
В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны.
Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.