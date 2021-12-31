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15:50 (мск), источник: Известия

В Косово объявили сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата

Косовоалбанские власти объявили сотрудника международной миссии ООН из России персоной нон грата. Об этом 31 декабря написала на своей странице в Facebook министр иностранных дел республики Доника Гервала.

Источник: AP 2021

По словам дипломата, решение об объявлении российского представителя персоной нон грата принято по требованию премьера Косово Альбина Курти.

Причиной названа якобы вредная деятельность из-за «которой нарушается национальная безопасность республики Косово».

25 ноября президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции страны по республике Косово, Москва поддерживает Белград.

Российский лидер выразил уверенность, что вопрос по урегулированию ситуации в Косово разрешится отвечающим интересам граждан образом.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны.

Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.

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