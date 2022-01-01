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05:55 (мск), источник: ТАСС

На Украине вступил в силу запрет на доступ российских судов к внутренним водам страны

КИЕВ, 1 января. /ТАСС/. Запрет доступа грузовых судов РФ к внутренним водам Украины вступил в силу. Соответствующая норма закона «О внутреннем водном транспорте», принятого Верховной радой еще 3 декабря 2020 года, начала действовать с субботы.

Источник: AP 2021

В документе отмечается, что «перевозки в каботажных рейсах между речными портами <…> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <…> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора (таковым на Украине считают Россию — прим. ТАСС), судов, владельцами которых <…> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом».

Закон также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, нормирует вопросы имущества, затонувшего на внутренних водных путях, ответственности судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

К внутренним речным водным путям Украины относятся такие реки, как Днестр, Дунай, Днепр и ряд других.

В офисе президента Владимира Зеленского утверждали, что закон будет способствовать созданию в стране конкурентного рынка речных перевозок грузов. По подсчетам министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме 13−16 млрд гривен ($476−587 млн по текущему курсу) ежегодно.

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