Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», — цитирует американского лидера ТАСС.
Глава Белого дома сообщил Путину, что в случае обострения ситуации на Украине будут введены серьезные санкции и Соединенные Штаты и их союзники по НАТО увеличат присутствие в Европе.
Байден подчеркнул, что в ходе предстоящих переговоров с Россией стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, могут ли последовать санкции в отношении Москвы, если войска РФ останутся на границе, президент заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти России примут меры для предотвращения угроз своей безопасности, если США и НАТО не прислушаются к предложениям Москвы. Он подчеркнул, что МИД не даст «замотать инициативы в бесконечных дискуссиях».
По словам министра, предложения России о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, основанной на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
28 декабря пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в ходе переговоров с РФ 10 января США намерены выступать с позиции сдерживания в вопросе ситуации на Украине. По его словам, российская сторона знает, что среди выдвинутых предложений есть неприемлемые для США и европейских союзников.
Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИДов. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.