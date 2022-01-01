Экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против России

Джо Байден должен обнародовать санкции, которые США введут против России в случае военных действий против Украины. Об этом заявили два бывших посла США в России (Майкл Макфол и Александр Вершбоу), а также еще 22 американских эксперта и бывших дипломата, передает Associated Press.
В идеале, план этих санкций нужно довести сейчас до сведения Москвы, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется.
Среди подписантов — бывшие послы США на Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст. Остальные — это бывшие сотрудники национальной безопасности США и эксперты по России, которые в том числе работали в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, пишет Associated Press.
В их заявлении говорится, что США вместе со странами-членами НАТО и с Украиной должны «предпринять немедленные шаги», которые могли «повлиять на расчеты Кремля», прежде, чем Россия решится на «дальнейшую военную эскалацию». По мнению послов, дипломатов и экспертов, необходимо разработать пакет «серьезных и болезненных санкций», которые будут введены.
Тему санкций из-за возможных действий России в отношении Украины поднимал на переговорах с Владимиром Путиным президент США Джо Байден. Разговор прошел в ночь с 30 на 31 декабря — лидеры говорили по телефону. Во время него Байден заявил, что готов пойти на «решительные меры» в случае военной эскалации. Вашингтон при этом не раскрывал данные, о каких мерах идет речь. Позже Байден повторил, что предупреждал Путина о риске введения санкций. Также он говорил, что эскалация приведет к увеличению военного присутствия США в Европе. На такие же шаги, по его словам, пойдут и другие страны-члены НАТО.
Но Владимир Путин «сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами», рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Как следовало из его слов, Путин заявил Байдену, что отношениям России и США в этом случае будет нанесен «серьезнейший ущерб».
Санкции, о которых идет речь, США и страны Запада грозились ввести после появления сообщений о наращивании числа российских военных на границе с Украиной. Информацию об этом, в частности, публиковал портал Politico и газета The Washington Post. Пентагон в конце ноября также сообщал о переброске российских военных к украинской границе.
Комментируя эти сообщения, Кремль заявлял, что Россия имеет полное право перебрасывать военных на российской территории.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана«. “Это не совсем логично и не совсем прилично”, — добавил он.
Комментируя сообщения о сосредоточении российской военной техники в непосредственной близости от границы с Украиной, Песков отметил, что “о необычной военной активности говорят те, кто сам пригнал свои вооруженные силы из-за океана”. “Это не совсем логично и не совсем прилично”, — добавил он.
В середине декабря российский МИД обнародовал предложения, которые выдвигает Россия США. Среди них, в частности, предложение юридически закрепить положение о том, что бывшие страны СССР не будут приниматься в НАТО, а на их территории не будут размещаться военные базы альянса. Эти гарантии безопасности России во время разговора обсуждали и Путин с Байденом. Кремль указывал, что Путин заявил о том, что Россия будет “добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России”. Байден, в свою очередь, “в принципе, с такой точкой зрения согласился”, говорил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Григорий Набережнов